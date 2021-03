5 Es war die vierten Aktion der Stuttgarter Initiative „Rettet das Metropol“. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Auch zur vierten Aktion der Initiative „Rettet das Metropol“ sind zahlreiche Unterstützende in die Bolzstraße gekommen.

Stuttgart - Unisono drehen die maskierten Tänzerinnen und Tänzer ihren Oberkörper zur Seite, blicken nach oben, scheinen mit weit ausgestreckten Armen Himmel und Erde zu verbinden. Zu Chopins’schen Klavierklängen und vor Schildern, auf denen „Metropol ist Kultur“ und „Kultur ist Leben“ zu lesen ist. Auch Choreograf und Tänzer Eric Gauthier hält ein Schild. Er trommelte das Dance Team von der Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg, vom Stuttgarter Ballett, Tanztheater Anika Hanke und dem Produktionszentrum Tanz und Performance zusammen, um vor dem legendären, denkmalgeschützen Kino zu tanzen.

Die Initiative „Rettet das Metropol“ hatte zu ihrer vierten Aktion in die Bolzstraße geladen. Und zahlreiche Unterstützende waren gekommen, um sich dafür einzusetzen, dass aus dem seit Ende vergangenen Jahres geschlossenen Lichtspielhaus ein vielfältiger Kulturort wird. Statt einer Boulderhalle, wie zunächst von der Eigentümerin, Union Investment, geplant. „Wir haben nichts gegen den Bouldersport“, betonte Kolumnist und Moderator Joe Bauer. Aber hier müsse ein zeitgenössischer Ort der Begegnung unterschiedlichster Künste und Präsentationsformen entstehen. Dafür müsse die Stadt das Haus übernehmen und vermieten.

Das Thema Metropol sei bei der Stadt angekommen

Die Zeichen stünden besser, ergänzte Initiativen-Gründer und Filmemacher Goggo Gensch. Zwar seien die Boulderer noch nicht fündig geworden auf der Suche nach einem Gebäude zum Klettern in der City. Aber das Thema Metropol sei bei der Stadt angekommen: Das Kulturamt habe einen Runden Tisch gestartet, der neue Oberbürgermeister Frank Nopper sich für den Erhalt des Kinos als Kulturort ausgesprochen, ebenso der Gemeinderat. „Die Botschaft ist im Kopf, ein Zwischenstand wäre jetzt schön“, so Gensch. „Gut, dass das Denkmalamt die bisherigen Umbauten gestoppt hat.“

Bis zum 31. März läuft noch im Netz auf Openpetition die Unterschriftenaktion „Rettet das Metropol“. Auch im Bürgerhaushalt Stuttgart ist ein Antrag zum Kinoerhalt eingereicht. „Bis zum 24. März kann man diesem eine Stimme geben.“ Dort ist auch ein Antrag des Künstler-Areals Waggons bei den Wagenhallen am Stuttgarter Nordbahnhof, deren Macher von der Deutschen Bahn zum 30. April 2021 unerwartet gekündigt wurden. So berichtete Elisa Bienzle vom – damit auch gefährdeten – ökologischen Stadtacker der Wagenhallen. „Wir brauchen kreative Orte wie Metropol und Waggons, an denen auch die Stadtplanung der Zukunft stattfindet.“

Stuttgart ist die einzige Großstadt ohne Kommunales Kino

Giovanna Thiery vom Stuttgarter Filmwinter wies darauf hin, dass Stuttgart die einzige Großstadt ohne Kommunales Kino sei – und das in Zeiten forcierter digitaler Transformation, in der bewegte Bilder den Alltag prägten. „Wenn Kinos und Filmproduktion sich an Wirtschaftsregeln halten müssen, ist jeglicher Diskurs um bewegte Bilder von Anfang an erwürgt.“ Filmemacher Willy Rollé sah das zukünftige Metropol unter anderem als Plattform für neue Formate, Pop-up-Konzepte, Experimente und Diskurs. „Darüber wie man Kultur und deren Finanzierung neu aufstellt. Da haben sich in Coronazeiten einige Lücken aufgetan.“ Was hernach Sängerin Thabilé und Gitarrist Steve zum Finale so leidenschaftlich wie fein moduliert interpretierten, hätte nicht besser passen können: „Redemption Song“, das „Erlösungslied“ von Bob Marleys Album „Uprising“.