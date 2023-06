1 Erwachsene und Kinder freuen sich gleichermaßen darüber, dass sie schon bald an einer Spielstraße wohnen werden. Foto: Simon Granville

Eine Tempo-30-Zone in Ludwigsburg zu ändern, war nicht einfach. Anwohner im Stadtteil Pflugfelden mussten mehrere Anläufe nehmen. Jetzt sagten Rathaus und Stadträte Ja. Aber sie wiesen auch auf Probleme hin.









Mittags ist’s ruhig in der Straße Im Obstgarten, idyllisch gelegen am Feldrand des Ludwigsburger Stadtteils Pflugfelden. Allein die Töne eines Geigenschülers liegen über dem Wohngebiet. Anders nach Schulende: Dann toben Kinder auf der Straße, fahren Waveboard und Tretroller, spielen Ball, malen mit Kreide. Ein Paradies zum Aufwachsen – „Bullerbü“, wie es Stadtrat Kilian Raasch (Freie Wähler) jüngst in Anlehnung an die Kinderbuchreihe von Astrid Lindgren passend beschrieb. Allerdings mit Makel: Streng genommen ist das Spielen auf der Straße in Tempo-30-Zonen laut Verkehrsordnung verboten.