„Gott kann keine Sünde segnen“ – so begründet der Vatikan sein Nein zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Ein Ehepaar aus dem Kreis Ludwigsburg ruft jetzt übers Internet zum Kirchenaustritt auf, auch anderswo in der Region Stuttgart regt sich lauter Protest.









Region Stuttgart - Es sei der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, sagt der Benninger Kabarettist Otmar Traber. Als er und seine Frau am Montagabend hörten, dass der Vatikan der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare eine Absage erteilt hatte, hätten sie spontan beschlossen, gleich am nächsten Tag aus dieser Kirche auszutreten. Vor allem die Begründung aus Rom – „Gott kann keine Sünde segnen“ – machte die Eheleute fassungslos. „Wir fanden das so abstrus, entwürdigend und entwertend – wir waren beide sprachlos“, erzählt Otmar Traber. „Diese Kirche ist nicht reformierbar.“ Und Lioba Burg-Traber ergänzt: „Einem Menschen oder einer Gemeinschaft den Segen nicht zu geben, weil man glaubt, dass das, was er oder sie lebt, Sünde ist, ist zutiefst unbarmherzig.“