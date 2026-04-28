1 Deutschlands Ausgaben für ärmere Länder werden in der Bevölkerung offensichtlich gewaltig überschätzt (Symbolfoto). Foto: imago/photothek/Michael Gottschalk/photothek.net

Eine neue Umfrage offenbart ein großes Missverhältnis zwischen dem gefühlten Aufwand für Entwicklungszusammenarbeit und den Tatsachen.











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Deutschlands Ausgaben für ärmere Länder werden in der Bevölkerung offensichtlich gewaltig überschätzt. Bei einer aktuellen Umfrage bezifferten die gut 1.300 Befragten den Anteil der Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit am Bruttoinlandsprodukt im Mittel auf 12 Prozent, so die Initiative Global Impact Deutschland. Tatsächlich belief sich dieser Anteil 2025 laut Berechnungen der internationalen Wirtschaftsorganisation OECD aber gerade einmal auf 0,56 Prozent. Die Zahlen liegen der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) vor.