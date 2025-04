Cluss-Falcone-Revival im Scala „Das wird ein Klassentreffen für Ludwigsburger“

Für viele Ludwigsburger sind sie mit Erinnerungen an schöne und vor allem spaßige Zeiten verbunden: die Wirte Dschingis Can und Sean Zwissler, die in den 90ern und 2000ern das Cluss und Falcone betrieben. Am Karsamstag stehen sie mit dem jetzigen Scala-Gastro-Wirt hinter der Theke.