In Ungarn inhaftiert: Vater von Maja T. unterwegs auf „Hungermarsch“

Mit einem „Hungermarsch“ von Dresden nach Budapest will der Vater der in Ungarn inhaftierten mutmaßlichen Linksextremistin Maja T. seine Solidarität zeigen. Wie die in Berlin erscheinende Tageszeitung „nd“ (Donnerstag) berichtet, ist Wolfram Jarosch am Dienstag zu Fuß von der Justizvollzugsanstalt Dresden aufgebrochen. Er wolle die 800 Kilometer lange Strecke in die ungarische Hauptstadt laufen.