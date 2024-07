Ingrid Ruhl stellt in Waiblingen aus: Eine Künstlerin mit viel Lust auf Neues

Ingrid Ruhl stellt in Waiblingen aus

1 Ingrid Ruhl vor einigen ihrer kleinformatigen Arbeiten auf Holzboxen Foto: Gottfried Stoppel

Ingrid Ruhls Kunst ist abwechslungsreich in puncto Farben, Formaten und Techniken. Das beweist ihre aktuelle Ausstellung „Lust auf Neues“ in Waiblingen.











Anfassen ist ausdrücklich erlaubt bei Ingrid Ruhls Gemälden. So entsteht beim Betrachter eine Vorstellung davon, wie die Künstlerin arbeitet. Sieben, acht oder mehr Schichten legt sie bisweilen auf einer Leinwand übereinander und kreiert mit dieser Technik komplett neue Farbtöne. „Sie sehen ganz anders aus, als wenn sie gemischt werden“, sagt Ingrid Ruhl, die immer Lust hat, neue Techniken kennenzulernen und auszuprobieren. Derzeit stellt sie rund 60 ihrer Werke unter dem Titel „Lust auf Neues“ in Waiblingen aus. In der Galerie Schäfer, die sie als eine tolle Einrichtung bezeichnet, ist sie zum zweiten Mal zu Gast.