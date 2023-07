Tiny House in Schorndorf

17 Die 62-jährige Ingrid Bedorf vor ihrem kleinen, aber feinen Domizil mitten im Grünen. Die Parzelle, auf der ihr Tiny House steht, ist insgesamt 130 Quadratmeter groß Foto: /Gottfried Stoppel

Sie hat auf vieles verzichtet und wochenlang ausgemistet, um sich mit ihrem Tiny House einen Traum zu erfüllen. Ein Hausbesuch bei der 62-jährigen Ingrid Bedorf in Schorndorf.









Eines gleich mal vorweg: Das Teil ist ein richtiges Haus. Kein aufgebockter Wohnwagen mit Rädern. Keine Baracke. Kein Container. Sondern: ein echtes Holzhaus mit Fundament. Und auch wenn es zugegebenermaßen auf den ersten Blick etwas kleiner ausschaut als die anderen Häuser in der Nachbarschaft, so darf sich seine Besitzerin etwas darauf einbilden, dass es mit Abstand das interessanteste und auffälligste Gebäude im Lindenweg am Schorndorfer Stadtrand ist.