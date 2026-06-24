Einen Tag nach dem Stadionbesuch beim norwegischen WM-Spiel haben Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus bei einer Fußballschule in Brooklyn selbst die Fußballschuhe geschnürt. Für die Geschwister sind es die ersten Auftritte seit der Lungentransplantation ihrer Mutter Mette-Marit.
Erst auf der Tribüne, dann selbst auf dem Rasen: Für Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihren Bruder Prinz Sverre Magnus (20) ist es in New York nicht beim Zuschauen geblieben. Einen Tag, nachdem sie die norwegische Mannschaft bei ihrem WM-Sieg über Senegal in East Rutherford, New Jersey, bejubeln konnten, schnürten die Geschwister bei einer Fußballschule in Brooklyn selbst die Schuhe - im Nationaltrikot und bestens gelaunt.