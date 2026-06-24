Einen Tag nach dem Stadionbesuch beim norwegischen WM-Spiel haben Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus bei einer Fußballschule in Brooklyn selbst die Fußballschuhe geschnürt. Für die Geschwister sind es die ersten Auftritte seit der Lungentransplantation ihrer Mutter Mette-Marit.

Erst auf der Tribüne, dann selbst auf dem Rasen: Für Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihren Bruder Prinz Sverre Magnus (20) ist es in New York nicht beim Zuschauen geblieben. Einen Tag, nachdem sie die norwegische Mannschaft bei ihrem WM-Sieg über Senegal in East Rutherford, New Jersey, bejubeln konnten, schnürten die Geschwister bei einer Fußballschule in Brooklyn selbst die Schuhe - im Nationaltrikot und bestens gelaunt.

Am Dienstag besuchten Ingrid Alexandra und Sverre Magnus die TINE-Fußballschule des Vereins Gjøa Youth Soccer auf den Parade Ground Soccer Fields in Brooklyn, wie etwa die norwegische Zeitung "VG" berichtet.

Lob für den Nachwuchs

Nach einer Führung über die Anlage machten die beiden mehrere Übungen mit den jungen Teilnehmern, dribbelten mit dem Fußball über den Rasen, posierten mit den Kindern und setzten sich auch für die berühmte norwegische Ruder-Choreografie neben sie.

Sverre Magnus zeigte sich beeindruckt vom Können des Nachwuchses und Ingrid Alexandra lobte das Konzept der Schule. Stolz äußerte sich die Prinzessin auch über die Anhänger der norwegischen Elf. "Wir haben in Norwegen eine unglaubliche Fankultur, auf die wir stolz sind. Es war gestern eine ganz besondere Stimmung", sagte sie der Zeitung. Norwegen hat bisher beide Gruppenspiele gewonnen, damit steht die Mannschaft bereits sicher im Sechzehntelfinale.

Am Freitag wartet das letzte Vorrundenspiel gegen Frankreich auf das Team um Superstar Erling Haaland (25). Das kann zumindest Ingrid Alexandra aber nicht live im Stadion verfolgen: Während die weiteren Pläne von Sverre Magnus offen sind, reist seine Schwester wieder nach Norwegen zur Insel Hudøy, wo sie am Donnerstag ein traditionsreiches Sommerlager der Stadt Oslo besucht.

Schwierige Wochen für die norwegischen Royals

Für Ingrid Alexandra und Sverre Magnus sind die Tage in den USA die ersten offiziellen Termine seit der Lungentransplantation ihrer Mutter Mette-Marit (52). "Die Kronprinzessin ist froh, dass es der Prinzessin und dem Prinzen möglich ist, das Königshaus bei diesem großen Anlass zu vertreten", teilte der Hof vor der Reise mit. Anfang Juni war Ingrid Alexandra aus Australien zurückgekehrt, wo sie studiert, um ihrer Mutter beizustehen. Kronprinz Haakon (52) hatte zuvor wiederholt Termine abgesagt, um an der Seite seiner Frau sein zu können.

Die Transplantation in der vergangenen Woche soll erfolgreich verlaufen sein, Mette-Marit erholt sich derzeit in einem Osloer Krankenhaus. Sie leidet seit 2018 an einer unheilbaren Lungenfibrose, bei der sich Narben im Lungengewebe bilden und die Atmung erschweren. In den letzten Monaten verschlechterte sich ihr Zustand stark und sie musste mit Sauerstoffgerät auftreten.

Zusätzlich belastet wird die Familie durch den Strafprozess gegen Mette-Marits ältesten Sohn Marius Borg Høiby (29). Er wurde Mitte Juni unter anderem wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen und zu vier Jahren Haft verurteilt. Dagegen legte er Berufung ein.