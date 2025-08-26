Ingersheim: 50-Jähriger wird von eigenem Lastwagen erfasst
1
Laut Polizei wurde der Mann schwer verletzt (Symbolbild). Foto: Imago/Herrmann Agenturfotografie

Ein Lastwagenfahrer hatte sein Fahrzeug in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) abgestellt. Allerdings versäumte er wohl, dieses ordnungsgemäß zu sichern, woraufhin der Laster losrollte.

Ein 50-Jähriger ist am Montag in Ingersheim von seinem eigenen Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann das Fahrzeug gegen 16.30 Uhr in der Hessigheimer Straße abgestellt und war dann ausgestiegen, ohne den Laster ordnungsgemäß zu sichern. Dieser kam daraufhin auf der abschüssigen Straße ins Rollen.

 

Ein Bein des Mannes wird vom Lastwagen erfasst

Der 50-Jährige versuchte noch den Lastwagen zu stoppen, geriet hierbei jedoch mit seinem Bein unter einen Reifen. Der Laster stieß schlussendlich gegen einen weiteren geparkten Laster, der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

 