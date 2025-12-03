Infrastruktur: Bund umwirbt Investoren für Milliardenoffensive in Standort

Die Bundesregierung hat ein Milliarden-Sondervermögen für Infrastruktur geschaffen. Doch Staatsgeld reicht nicht, sagt Wirtschaftsministerin Reiche. In Frankfurt wirbt sie um Geld von Investoren.
Frankfurt/Main - Die Bundesregierung will mehr private Geldgeber für Investitionen in Energiewende und Infrastruktur gewinnen und so auch die Konjunktur ankurbeln. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche sagte bei einer Investorenkonferenz der Förderbank KfW, Deutschland brauche für Wachstum den staatlichen Impuls durch die geplanten Milliardenausgaben, aber auch Gelder von Investoren weltweit.