Infowand am Bonus-Markt: Wo sich Vereine in Hofen präsentieren

4 Diese Schaukästen werden nun von 18 Hofener Vereinen und Institutionen bestückt. Foto:

Der Bürgerverein hat mit dem Nahversorger Bonus in einer Gemeinschaftsaktion die Schaukästen vor dem Geschäft wiederbelebt – sie werden nun von Vereinen genutzt.











Link kopiert



In Hofen werden die leeren Schaukästen am Bonus-Markt nun wieder genutzt: Informationen von derzeit 18 Vereinen und Institutionen aus dem Ort werden nun dort veröffentlicht. Der Bürgerverein Hofen hatte sich in einer Gemeinschaftsaktion und im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Hofener Vereine und Institutionen (AGH) für diese Möglichkeit eingesetzt. Die Idee entstand, weil der Bürgerverein sich im Bürgerhaushalt für den Erhalt der Nahversorgung im Ort eingesetzt hat und so Kontakt zum Discounter erhielt. „Zudem gab es großen Bedarf für Schaukästen, nachdem beim Umbau des Kelterplatzes nur noch die Hälfe der früheren Schaukästenfläche zur Verfügung stand“, berichtet Sabine Schick-Kurfeß, die Vorsitzende des Bürgervereins.