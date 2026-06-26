Infotag am RBK Stuttgart: Wie Kliniken sich an der Krebsforschung beteiligen

Fast jeder zweite Bundesbürger erkrankt an Krebs. Um diese Patienten möglichst gut zu versorgen, setzen Kliniken auf Studien - etwa das Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart.
Wenn der Onkologe Hans-Georg Kopp seine Patienten nach der Diagnosestellung zum Gespräch bittet, stellt er zwei Stühle bereit. „Kaum eine Diagnose löst bei Menschen - egal welchen Alters - einen größeren Schock aus als Krebs“, sagt der Chefarzt für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart (RBK). Dementsprechend einfühlsam sollte das Gespräch verlaufen. „Dabei hat mir meine Erfahrung gezeigt, dass es immer gut ist, wenn der Patient nicht alleine beim Arzt sitzt, sondern ihn ein nahestehender Angehöriger begleitet.“ Es geht dabei nicht nur um seelischen Beistand: „Es geht auch vor allen Dingen darum, die Krankheit zu verstehen und gemeinsam zu entscheiden, welche medizinischen Schritte unternommen werden müssen.“