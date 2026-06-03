Infos zu Akku, Antrieb und System: Bosch bringt digitales Zertifikat für gebrauchte E-Bikes auf den Markt

In welchem Zustand ist ein gebrauchtes Elektrorad mit Bosch-System? Bosch eBike Systems will möglichen Käufern diese Frage beantworten. Was das Tool kann und wer es bald nutzt.
Bosch will den E-Bike-Gebrauchtmarkt transparenter und sicherer machen: Ein digitales Zertifikat soll bei Modellen, die mit dem hauseigenen System unterwegs sind, unter anderem über den Zustand von Akku und Antrieb Aufschluss geben. Das teilt Bosch eBike Systems mit, ein Geschäftsbereich der Bosch-Gruppe. Wiederaufbereitungs-Spezialist Rebike ist ab Juli als erster Partner am Start.