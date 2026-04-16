„Infos nur durch Buschfunk“: Erneute Glasfaser-Schlappe – Frust in Marbach, Freudental und Erdmannhausen

Seit Jahren warten Bürger auf schnelleres Internet. Nach dem Rückzug eines weiteren Dienstleisters erreicht der Ärger in den Rathäusern einen neuen Höhepunkt.
„In der Steinzeit lebt hier niemand, jeder hat schon irgendwie eine Internetverbindung“, sagt Jens Knittel, Ortsvorsteher des Marbacher Ortsteils Rielinghausen. „Wenn alle in der Straße Filme streamen, dann wird es aber schon einmal hakelig.“ Er wisse auch von einigen Bürgern, die im Homeoffice mit vielen Daten oder im Betriebssystem SAP arbeiten und dabei immer wieder an ihre Grenzen kommen. Auch in seinem Betrieb, der viel mit Karten und Geodaten arbeitet, habe man immer wieder zu kämpfen. „Wir alle würden sofort ein schnelleres Internet nehmen.“