Mit der im Bund und in Baden-Württemberg geplanten Lockerung beim Konsum von Cannabis hat eine Reise des Sozialausschusses des Landtags in die Niederlande neue Aktualität erhalten. Welche Lehren lassen sich aus der Cannabis-Politik dort ziehen, wo man doch hierzulande das Nachbarland kopieren will? Zum einen plant die Ampelregierung eine Abgabe von Cannabis in lizenzierten Geschäften, zum anderen beabsichtigt Grün-Schwarz in Stuttgart ähnlich wie Rheinland-Pfalz und Thüringen die Heraufsetzung der nicht strafrelevanten Besitzmenge von Cannabis von sechs auf zehn Gramm.