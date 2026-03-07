Infoabend in Waiblingen: Kürzung der Solarförderung – was ändert sich für kleine PV-Anlagen?

Die Bundesregierung plant Einschnitte bei der Solarförderung. Eine Veranstaltung in Waiblingen zeigt, was das für kleine PV-Anlagen bedeutet und welche Chancen Batteriespeicher bieten.

Weniger Geld und mehr Auflagen für neue kleine PV-Anlagen – das plant die Bundesregierung bei ihrer Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Was bringen die Einschnitte bei der Solarförderung wie reduzierte Netzentgelte mit sich? Welche Möglichkeiten haben Eigentümer von älteren Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung fallen?

Diese und andere praktische Fragen werden am Donnerstag, 12. März, bei einem kostenlosen Informationsabend ab 19 Uhr im Studio des Bürgerzentrums Waiblingen (Rems-Murr-Kreis), An der Talaue 4, beleuchtet und beantwortet. Veranstalter ist der Verein Waiblingen Klimaneutral.

Ein Thema werden dabei auch Batteriespeicher sein, die stetig günstiger und langlebiger werden und den Autarkiegrad auch bei vorhandenen Anlagen erheblich vergrößern können. „In der Kombination mit einer Wärmepumpe oder einer Wallbox wird der Stromanteil aus der Photovoltaik interessant“, heißt es in der Ankündigung. Und weiter: „Die aktuellen Entwicklungen sollten Ansporn sein, die Energiewende voranzutreiben und nicht auszubremsen.“

Zwei Veranstaltungen zu Wärmepumpen

Macht eine Wärmepumpe Sinn für das eigene Haus? Ein Vortragsabend in Waiblingen will Eigentümern bei der Entscheidung helfen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Zum Thema Wärmepumpe bietet der Verein Waiblingen Klimaneutral im April zwei Veranstaltungen an. Am 14. April gibt es im Bürgerzentrum Waiblingen ab 19 Uhr einen Vortrag mit dem Titel „Eine Wärmepumpe in meinem Haus – ist das sinnvoll?“ Denn großzügige Förderprogramme sind das eine, allerdings gibt es vieles zu bedenken. Denn eine Wärmepumpe braucht ein anderes Umfeld als eine Öl- oder Gasheizung, um die volle Wirkung zu entfalten und ökonomisch betrieben werden zu können.

Der Vortrag beleuchtet die Funktionsweise und die verschiedenen Bauformen von Luft-/Wasserwärmepumpen für die Heizung von Ein- bis Zweifamilienhäusern im Bestand und geht auf die relevanten Randbedingungen wie die Vorlauftemperatur und Anforderungen ein.

Am Freitag, 17. April, können Interessierte in Waiblingen-Bittenfeld zwei mit Wärmepumpen arbeitende Heizungen besichtigen und mit den Besitzern der Häuser sprechen. Treffpunkt ist um 17 Uhr die Adresse Mühlweingärten 44. Zu sehen gibt es zwei Beispiele mit komplett unterschiedlichen Installationen und Einbausituationen.