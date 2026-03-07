Infoabend in Waiblingen: Kürzung der Solarförderung – was ändert sich für kleine PV-Anlagen?

Die Bundesregierung plant Einschnitte bei der Solarförderung. Eine Veranstaltung in Waiblingen zeigt, was das für kleine PV-Anlagen bedeutet und welche Chancen Batteriespeicher bieten.
Weniger Geld und mehr Auflagen für neue kleine PV-Anlagen – das plant die Bundesregierung bei ihrer Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Was bringen die Einschnitte bei der Solarförderung wie reduzierte Netzentgelte mit sich? Welche Möglichkeiten haben Eigentümer von älteren Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung fallen?