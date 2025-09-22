Info-Talk mit Ergun Lümali: Autoindustrie in der Krise – Gespräch mit Mercedes-Betriebsratschef

Seit Monaten läuft das Sparprogramm von Mercedes. Welche Perspektiven gibt es für die Belegschaft? Unsere Redaktion lädt am 6. Oktober zum Auto-Talk mit dem Gesamtbetriebsratschef.
Die Beschäftigten des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz haben in den vergangenen Monaten spürbare Einschnitte erlebt: Gehaltserhöhungen fallen geringer aus, etliche Mitarbeiter müssen sich fragen lassen, ob sie eine Abfindung annehmen. Und von den Beschäftigten wird erwartet, flexibel einsetzbar zu sein. Viele rätseln: War das schon alles? Oder ist das erst der Anfang?