Influenzavirus: Vogelgrippe nun auch am Bodensee festgestellt

Die Vogelgrippe breitet sich in Deutschland aus - und auch im Südwesten. Nun wurde ein weiteres infiziertes Tier entdeckt. Dieses Mal am Bodensee.
Ein an der Vogelgrippe erkrankter toter Schwan ist am Bodensee entdeckt worden. Bei dem Kadaver ist das Influenzavirus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen worden, wie das zuständige Landratsamt in Friedrichshafen mitteilte. Der Höckerschwan war demnach bereits Ende Oktober in Unteruhldingen gefunden worden. Wegen des hohen Aufkommens an Proben habe das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald den Befund aber erst am 10. November bestätigen können.