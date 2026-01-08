Influencerin wandert aus: Anne Wünsche fühlt sich zunehmend unsicher in Deutschland

Im Sommer möchte die deutsche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Kindern nach Zürich auswandern. In einem neuen Interview spricht sie davon, sich in Deutschland "zunehmend unsicher" zu fühlen.

Anne Wünsche (34) möchte sich ein neues Leben im Ausland aufbauen. Kürzlich verkündete die dreifache Mutter und Influencerin, dass sie im kommenden Sommer nach Zürich umziehen möchte. In einem neuen Interview spricht Wünsche, die einst vor allem durch die RTLzwei-Serie "Berlin - Tag & Nacht" bekannt wurde, über ihre Beweggründe.

Mit dem Auswandern geht für Anne Wünsche ein Traum in Erfüllung "Der Wunsch auszuwandern begleitet mich schon lange. Es ist mein großer Lebenstraum", erzählt Wünsche im Gespräch mit der Schweizer Zeitung "Blick". Außerdem fühle sie sich "in Deutschland zunehmend unsicher". Es sei nichts Konkretes vorgefallen, aber sie beschreibt weiter: "Dieses diffuse Unbehagen ist für mich real genug, um es ernst zu nehmen und meine Lebensentscheidungen daran auszurichten."

Bereits um den Jahreswechsel herum hatte die Influencerin auf Instagram mitgeteilt, dass sie auswandern möchte. Unter anderem schrieb sie auf der Plattform: "Ich habe mich entschieden, nach Zürich zu ziehen. Nicht, weil alles perfekt ist - sondern weil ich gemerkt habe, dass Warten mich kleiner macht als Gehen..." Dazu verkündete sie, dass es im Sommer so weit sein soll.

Eigentlich sei Mallorca ihr "großer Lebenstraum. Aber der Flug nach Berlin, wo der Vater meiner Kinder lebt, wäre zeitlich und organisatorisch eine große Belastung", erzählt Wünsche jetzt weiter. Zürich sei "nicht die perfekte Lösung, aber wenn ich meinem Traum näherkommen will, muss ich wohl in einen sauren Apfel beißen".

Ihre persönliche Assistentin habe demnach schon Immobilienmakler kontaktiert und sie werde noch im Januar in das Schweizer Finanzzentrum reisen, um sich dort erste Optionen für einen neue Bleibe anzusehen. "Finanziell sehe ich keine Probleme. Ich habe hart gearbeitet, um mir eine stabile Basis aufzubauen", sagt sie in dem Gespräch. Wünsche sei "keine klassische Influencerin mehr, die hauptsächlich von Kooperationen lebt. Mein Einkommen stammt aus meinen eigenen Businesses - darunter Onlyfans, ein Onlineshop und Onlinekurse. Genau diese Arbeit werde ich auch in Zürich weiterführen."