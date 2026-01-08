Influencerin wandert aus: Anne Wünsche fühlt sich zunehmend unsicher in Deutschland

Im Sommer möchte die deutsche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Kindern nach Zürich auswandern. In einem neuen Interview spricht sie davon, sich in Deutschland "zunehmend unsicher" zu fühlen.
Anne Wünsche (34) möchte sich ein neues Leben im Ausland aufbauen. Kürzlich verkündete die dreifache Mutter und Influencerin, dass sie im kommenden Sommer nach Zürich umziehen möchte. In einem neuen Interview spricht Wünsche, die einst vor allem durch die RTLzwei-Serie "Berlin - Tag & Nacht" bekannt wurde, über ihre Beweggründe.