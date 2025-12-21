Die Stuttgarter Influencerin Olivia von Platen musste eine Fehlgeburt erleben. Im Interview spricht sie über ihren Umgang mit dem Verlust und darüber, wie sie Betroffenen helfen will.
Die Stuttgarterin Olivia von Platen ist Influencerin und Mutter. Auf Social Media gewährt die 29-Jährige ihren Followern Einblicke in ihren Alltag und spricht mit ihrer Freundin und Ex-Miss Germany Anahita Rehbein in ihrem gemeinsamen Podcast „A&O Hotline“ über Themen wie das Muttersein und Kindererziehung. Mit ihrem Mann und Ex-Porsche-Manager Detlev von Platen hat sie bereits zwei gemeinsame Kinder. Ein Gespräch über Trauer, den Umgang mit dem Verlust nach einer Fehlgeburt als Person des öffentlichen Lebens und Themen, die nicht länger in der gesellschaftlichen Tabu-Zone verstauben sollen.