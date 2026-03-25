Influencerin: Sofia Richie Grainge ist wieder Mutter geworden

Sofia Richie Grainge freut sich auf Instagram über die Geburt ihres zweiten Kindes. Die Influencerin ist wieder Mutter geworden. Ihr erstes Kind, eine Tochter, ist schon fast zwei Jahre alt.
Die Influencerin Sofia Richie Grainge (27) und der Musikmanager Elliot Grainge (32) sind wieder Eltern geworden. Das zweite gemeinsame Kind des Paares ist auf der Welt, wie sie auf Instagram mitteilt. Auf der Social-Media-Plattform verrät Richie Grainge auch schon den Namen und das Geschlecht ihres zweiten Kindes.