Influencerin: Sofia Richie Grainge ist wieder Mutter geworden

Sofia Richie Grainge freut sich auf Instagram über die Geburt ihres zweiten Kindes. Die Influencerin ist wieder Mutter geworden. Ihr erstes Kind, eine Tochter, ist schon fast zwei Jahre alt.

Die Influencerin Sofia Richie Grainge (27) und der Musikmanager Elliot Grainge (32) sind wieder Eltern geworden. Das zweite gemeinsame Kind des Paares ist auf der Welt, wie sie auf Instagram mitteilt. Auf der Social-Media-Plattform verrät Richie Grainge auch schon den Namen und das Geschlecht ihres zweiten Kindes.

Ankündigung mit süßem Foto Sofia Richie Grainge verkündet, dass ihr zweites Kind vor einer Woche - am 18. März 2026 - zur Welt gekommen ist und mit vollem Namen Henry Cecil Grainge heißt. Nach einer Tochter, die vor mittlerweile fast zwei Jahren geboren wurde, hat sie diesmal also einen Jungen bekommen.

Auf dem angefügten Foto ist zu sehen, wie der kleine Henry mit seiner großen Schwester Eloise kuschelt. "Die Lieben meines Lebens", schreibt Richie Grainge dazu. Dass sie wieder schwanger ist, hatte die Tochter des Sängers Lionel Richie (76) und dessen Ex-Frau Diane Alexander (58) im letzten Oktober auf Instagram verkündet.

Seit rund fünf Jahren ein Paar

Anfang 2021 waren die Influencerin und der Musikmanager erstmals gemeinsam gesichtet worden, wenige Wochen danach zeigte sie sich schon auf Instagram an seiner Seite. Rund zwei Jahre später, im April 2023, gab das Paar sich das Jawort. Im Mai 2024 konnte Richie Grainge in den sozialen Medien dann die Geburt ihres ersten Kindes verkünden. Zu einem Bild der Füßchen ihrer Tochter machte sie öffentlich, dass Eloise Samantha Grainge am 20. Mai 2024 geboren wurde. Die heute 27-Jährige berichtete, dass dies der beste Tag ihres Lebens gewesen sei.