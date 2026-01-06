Dass Chat GPT keine Satire versteht, haben nicht alle mitbekommen. Eine Markgröninger Influencerin erklärte kurzerhand einen 24/7-Markt am Feuersee zum Späti des Jahres.

Neu ist er nicht und auch nicht preisgekrönt: Der 24/7-Markt Kübler Go am Feuersee hat im Juli 2022 geöffnet, als Nachfolger der Metzgerei Kübler. Es ist ein kleiner Einkaufsladen, der zuerst gänzlich ohne Personal angekündigt wurde (inzwischen gibt es wenige Mitarbeiter und Security-Personal) und rund um die Uhr geöffnet hat. Perfekt für die Lage am Feuersee erfreut er sich seit über drei Jahren größter Beliebtheit, wenn andere Läden in der Umgebung schon geschlossen haben. Während der Weihnachtsfeiertage ist wohl auch eine Markgröninger Food-Influencerin auf ihn aufmerksam geworden.

Macht jedem Berliner Späti Konkurrenz? Valeria Picone, bekannt als Valerialesceret, der auf Instagram 72.000 und auf Tiktok knapp 26.000 User folgen, war derart begeistert von Kübler Go, dass sie den Markt auf ihren Social-Media-Kanälen vorstellte und anpries. „Der erste 24/7 vollautonome Supermarkt befindet sich in Stuttgart und wurde einfach zum Späti des Jahres gewählt. Ich kann nicht die einzige sein, die den Laden bis vor kurzem nicht mal kannte“, so die Influencerin, die es selbst kaum glauben kann, dass es in Stuttgart einen Laden gibt, der rund um die Ihr geöffnet hat. Ungläubig und begeistert erzählt sie im Voice-over weiter, dass es der Store nun sogar geschafft hätte, „jedem Berliner Späti Konkurrenz zu machen“. Wie es die junge Frau geschafft hat, gänzlich am Personal des Ladens vorbei zu filmen, ist nicht bekannt.

Ihre Infos über die Auszeichnung „Späti des Jahres“, die Kübler Go laut Picone bereits zum dritten Mal in Folge erhalten haben soll, hat die Influencerin vom Stuttgarter Blog Kessel TV, der Mitte Dezember einen satirischen Artikel über den Markt veröffentlichte. In dem heißt es unter anderem: „Die vollautomatische Food & Beverage-Station, die einfach ALLES hat, konnte die prominente Konkurrenz (E4-Späti, SpätCrack, Sunside Spätkauf, MDMA-Moon, KetaKater, Kukis Kompaktkauf etc.) aus Stuttgart-Berlin hinter sich lassen.“ Spätestens bei KetaKater hätte man stutzig werden können.

Die Information zum „Späti des Jahres“ wurde Valeria Picone aus der Community zugeschickt; ergänzend gab es dazu auch Hinweise, die sie online gesehen hätte, antwortet ihre Assistentin auf Nachfrage. Eine eindeutige Primärquelle, zum Beispiel ein offizielles Voting oder eine Pressemitteilung, könne sie nicht nennen. Fragt man Chat GPT nach dem Späti des Jahres, spuckt die künstliche Intelligenz tatsächlich diese Infos aus: „Der „Späti des Jahres“ in Stuttgart ist laut einem aktuellen Bericht der KüblerGo 24/7 in der Rotebühlstraße im Stadtteil Stuttgart-West. Dieser 24-Stunden-Anlaufpunkt wurde vom „Komitee der superkultigen Berliner Späti Kultur e.V.“ erneut zum Späti des Jahres 2025 gewählt.“

Einzig das West-Blättle saß weder der Satire noch der KI auf. Bei der Stadtteilzeitung nahm man es journalistisch ganz genau und stufte den satirischen Artikel von Kessel TV kurzerhand als Fake News ein, „die man lustig finden kann, aber nicht lustig finden muss“. Anders als die Markgröninger Influencerin betrieb das Westblättle ernsthafte Quellenrecherche und fragte gleich bei der Berliner Interessenvertretung Späti e.V. nach, die es seit 2016 gibt. Ein „Komitee der superkultigen Berliner Späti Kultur e.V.“, das Kübler Go zum dritten Mal in Folge zum Späti des Jahres gewählt haben soll, existiert nämlich auch (noch) nicht.