Influencerin Janaa_bec: Schwäbin reagiert souverän auf Hasskommentar zu ihrem Dialekt

1 Im Ländle ist man stolz auf den Dialekt: Foto: imago/Arnulf Hettrich

Dialekt stirbt langsam aus? Nicht im Netz! Die Influencerin Janaa_bec verteidigt ihre schwäbische Mundart charmant – und bekommt dafür reichlich Applaus von ihrer Community.











Link kopiert



Die in Stuttgart lebende Influencerin Janaa_bec hat auf TikTok fast 100.000 Follower. Bekannt geworden ist sie durch ihre Videos zum „Hot for no reason“-Trend. Da zählt sie Charaktereigenschaften oder Angewohnheiten von Männern auf, die diese grundlos attraktiver machen zum Beispiel „Caps rückwärts tragen“ oder „Karten mischen können“.