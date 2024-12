Cathy Hummels (36) hat offenbar kein Problem mit winterlichen Temperaturen. Auf ihrem Instagram-Account gibt die Influencerin ihren Followern Einblicke in ihren Urlaub in den Bergen - und zwar leicht bekleidet.

Hummels teilte Bilder, die sie nur in einem Bikini und Winterstiefeln - aber immerhin mit Mütze und Schal - im Schnee zeigen. "Nach der Sauna gab es eine Kälteschock-Therapie. Dieser enorme Temperaturwechsel hat meine Balance so was von wieder ins Gleichgewicht gerückt", erklärt sie ihre Beweggründe.

In ihrer Story postete die Ex-Frau von Mats Hummels (36) zudem ein Video, in dem sie in ihrem Outfit durch die Schneelandschaft joggt. "Circa 20 Minuten bin ich auf- und abgelaufen. Danach habe ich mich in der Sauna aufgewärmt. Dann ging es noch mal ins Kältebecken", führt sie über ihr Winter-Workout weiter aus. Das "Bad in der kalten Bergluft" habe ihrem Immunsystem sehr gutgetan. Vor den Blicken verwunderter Wanderer hatte Hummels offenbar keine Angst, wie sie weiter betont: "Inmitten von nichts habe ich einfach mein Ding gemacht. Das Foto sagt mehr als 1000 Worte."

Auszeit von stressigen Tagen

Aktuell befindet sich Cathy Hummels mit ihrem Sohn, ihrem Vater und weiteren Familienmitgliedern im Urlaub in Seefeld in Tirol. Die Entscheidung für die Auszeit wurde spontan getroffen, wie die Unternehmerin in ihrer Bildbeschreibung erklärt. Vorausgegangen seien stressige Tage, in denen sie ein mehrtägiges Event für Mitte Januar geplant habe, das nun doch nicht stattfinden könne.

"Es war der Wahnsinn, wie krass die letzten Tage waren... vor allem, wie viel Arbeit dann dennoch erst mal 'umsonst' war, denn es war alles organisiert. Die Konsequenz war, dass ich gemerkt habe: Akku ist leer. Mehr als leer. Ich muss rechargen", berichtet Hummels. Mit den Familientagen in Österreich wolle sie ihr "Immunsystem boosten" und ihre "Body und Mind Balance" wiederherstellen.