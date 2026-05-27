Influencerin aus Weinstadt: Happy trotz Wechseljahre? – 62-Jährige verrät auf Youtube, wie es gelingt

Inga Herrmann fühlt sich wohl in ihrer Haut. Das war schon anders. In den Wechseljahren hatte sie Beschwerden und fand kaum Hilfe. Heute gibt sie als Influencerin Betroffenen Tipps.

In diesen Nächten, wenn sie nach zwei Stunden Schlaf hellwach im Bett lag und fühlte, wie ihr Herz immer schneller schlug, da dachte Inga Herrmann manches Mal, dass sie sterben müsse. Die Wechseljahre hatten die heute 62-Jährige fest im Griff – mit allem, was dazugehört. Neben Schlafstörungen und Herzrasen litt sie unter Gelenkschmerzen, Hitzewallungen, Augenentzündungen und trockener Haut. „Ich bin eigentlich ein lebensfroher Mensch, aber damals habe ich mich nur schrecklich gefühlt und kam morgens kaum aus dem Bett. Ich war nicht mehr ich selbst.“

Trotzdem blickt sie heute topfit in die Kamera, sieht deutlich jünger aus als 62 Jahre und sagt: „Man kann die Wechseljahre überleben – und zwar gut.“ Und die Frau aus Weinstadt, die ihre Geschichte erzählen will und dabei bestens gelaunt grinst, weiß wovon sie redet: Sie hat ihre eigene Odyssee zum Anlass genommen, um auf Youtube ihr Wissen und ihre Erfahrungen rund um Wechseljahre, Hormone, Gesundheit und Lebensqualität zu teilen. Und man hört ihr gern dabei zu, was sie zu erzählen hat.

Die 62-Jährige möchte andere Frauen aufklären, ermutigen und stärken

Ihr Wunsch: Frauen aufklären, stärken und mit ihren Tipps helfen, dass andere Betroffene es vielleicht einfacher haben als sie. „Ich erzähle über Themen, die mich betroffen haben und über die zu wenig gesprochen wird“, sagt Inga Herrmann, die vergangenes Jahr ihren sicheren Job kündigte, um sich als Influencerin selbstständig zu machen. Begonnen habe sie mit Kochvideos, aber irgendwann dachte sie sich, dass es nicht schaden könne, ihre Wechseljahr-Themen zu teilen – eine Entscheidung, die einschlug wie eine Bombe. Über Nacht seien die Videos explodiert. „Die Beiträge haben teils 35.000 Klicks“, sagt sie und lacht.

Heute kann sie das wieder. Aber sie erinnert sich gut an die Zeit vor einigen Jahren, als sie aufgrund der Hormonumstellung auch unter depressiven Verstimmungen litt. Und sie fand niemanden, der ihr half. „Ich bekam zu hören, dass ich da halt durch müsse. Mittlerweile hat sich viel getan. Das Thema ist weitestgehend enttabuisiert und man findet mehr Infos, aber damals wusste kein Arzt Bescheid.“

Also fing die 62-Jährige in ihrer Verzweiflung an, selbst zu recherchieren, und entschloss sich schließlich zu einer auf bioidentischen Hormonen basierenden Hormonersatztherapie – für sie ein Gamechanger, aber sie empfiehlt immer, individuell den richtigen Weg zu suchen. „Ich war bis dahin eine Waldorf-Mama, die nur Globuli nahm, doch die Hormone waren richtig für mich und halfen super. Aber da ist jede Frau anders. Wichtig ist, sich zu informieren, aktiv zu werden und es nicht einfach auszuhalten.

Der 62-Jährigen ist es wichtig, zu vermitteln, dass die Lebensphase der Wechseljahre auch ein selbstbewusster Neustart sein kann. Foto: privat

Die Frauen, die ihren Kanal abonniert haben, zu ermutigen, selbstbewusst mit der Phase umzugehen, ist ihr genauso wichtig, wie gesundheitliche Themen zu teilen und Tipps zu geben. „Ich selbst habe mit Ende 50 einen kompletten Neustart hingelegt. Trennung nach 30 Ehejahren. Ein großer Umbruch, privat wie beruflich, mit vielen gesundheitlichen Herausforderungen.“

Auf dem Youtube-Kanal gibt Inga Herrmann Tipps und Einblicke in ihr Leben

In genau dieser Zeit hätte sie ihre Youtube-Karriere gestartet. Dabei erlebe sie nicht nur Verunsicherung und Beschwerden, sondern auch, dass diese Lebensphase oft eine Zeit sei, in der die Frauen mehr bei sich selbst ankommen, klarer werden und sich weniger über Erwartungen im Außen definieren. „Ich sehe fast so etwas wie einen neuen Pioniergeist. Viele trennen und verändern sich, machen sich selbstständig, wechseln den Job oder ziehen ins Ausland.“

Mit ihrer Geschäftspartnerin Claudia Berger hat Inga Herrmann die „Happy Aging Community“ gegründet. Foto: privat

Apropos: Auch Inga Herrmann war mit ihrer Familie immer wieder im Ausland. Die zwei Kinder gingen nicht nur in Weinstadt, sondern unter anderem auch in Paris auf die Schule. „Ich habe das geliebt.“ Auch in ihrer Zeit bei einem großen Automobilkonzern war Inga Herrmann viel im Ausland. Aber ihr eigentliches Aha-Erlebnis liegt viel weiter zurück. Mit 22 Jahren ist die Frau aus dem Rems-Murr-Kreis – damals wohnte sie in Backnang – nach Los Angeles aufgebrochen. Und auch wenn sie es nicht geschafft hat, dort langfristig Fuß zu fassen, eines ist geblieben – die Bewunderung für die Frauen dort. „Die sind so cool, sportlich und mit Kaffee to go rumgelaufen. Ich wusste, so selbstbewusst und fit will ich auch sein und nicht so eine Mutti, wie sie mir teils hier vor Augen waren.“

Gute Bedingungen also, um auch die Wechseljahre nicht einfach so hinzunehmen und still zu erdulden. Heute ist Inga Herrmann deshalb Expertin auf dem Gebiet und hofft, damit anderen Frauen Leid zu ersparen. Auf ihrem Kanal entstand ein reger Austausch mit inzwischen mehr als 10.000 Kommentaren und Fragen, die sie nach wie vor selbst beantwortet. Dadurch bekomme sie ein klares Bild: „Frauen wissen zwar inzwischen mehr zu den Wechseljahren als früher, fühlen sich damit aber immer noch meist alleingelassen, überfordert und unsicher“, sagt Inga Herrmann, die das zum Anlass nahm, sich mit Claudia Berger für ein gemeinsames Projekt zusammenzutun.

Ihre Geschäftspartnerin ist Epigenetik-Coach, befasst sich also mit den Auswirkungen von Umwelt- und Lebensstilfaktoren auf die Gene. Und es hat gleich gepasst zwischen den zwei Frauen – so gut, dass sie nun zusammen die „Happy Aging Community“ gegründet haben, eine Online-Plattform für Frauen über 50, „auf der wir Wissen rund um Hormone, Stoffwechsel, Bewegung und Gesundheit verbinden mit Struktur und Austausch in einem geschützten Raum unter Gleichgesinnten“.

Sowohl auf Youtube als auch bei der „Happy Aging Community“ geht es der 62-Jährigen darum, zu vermitteln, „dass Frauen mit 50 oder 60 nicht alt oder unsichtbar sind“. Das Gegenteil sei der Fall, und sie wolle Frauen Mut machen, sich auch in dieser Lebensphase energiegeladen, stark, attraktiv und voller Lebenslust zu fühlen. „Selbstfürsorge ist da so wichtig. Ich hatte selbst einige Umbrüche und habe mich eigentlich ganz woanders gesehen mit Anfang 60, aber ich bin diesen Weg gegangen und happy damit.“

Inga Herrmann – in love with live

Info

Den Kanal von Inga Herrmann findet man auf Youtube unter http://www.youtube.de/@ingainlovewithlife6665. Die „Happy Aging Community“ sowie die Möglichkeit, dort Mitglied zu werden, finden Interessierte unter https://myablefy.com/s/ageandshine/happy-aging-community-89897bff/payment



