„Die Ixens“ gehören zu den bekanntesten Familien im Internet. Doch der Alltag der Influencer steht Kopf: Die Community vermutet, dass Schwester Vivi entführt wurde. In einem Statement äußert sich die Familie zu den Spekulationen.

Egal ob Youtube, Tik-Tok oder Instagram: Diese Influencer-Family ist auf fast jeder sozialen Plattform vertreten und lässt die Welt an ihrem Alltag teilhaben.

Ob Kino-Besuch oder Dubai-Reise – der Content der dreiköpfigen Familie soll zur Unterhaltung dienen und freut sich großer Beliebtheit. Allein auf Instagram hat Anna Ix mehr als 500.000 Follower. Auf dem gemeinsamen Youtube-Kanal „Die Ixens“ mit Partner Sven zählen sie 260.000 Abonnenten.

Lesen Sie auch

Wurde Schwester Vivi entführt? Fans in Sorge

Seit einigen Tagen herrscht jedoch Unruhe unter den Ixens-Fans. Nachdem Anna eine Story via Instagram teilte, kam das Gerücht auf, dass ihre Schwester Vivi verschwunden sei. Vivi wohnt zwar nicht bei den Ixens, ist aber oft bei den Unternehmungen und so auch auf Videos und Fotos dabei.

Die Story wurde mittlerweile wieder gelöscht – aber die Gerüchte hielten an. Eine Nutzerin auf Tik-Tok schreibt: „Ich glaube, Vivi wurde entführt oder sie ist abgehauen.“ Beweise dafür gibt es nicht. Nachdem sowohl ihr Instagram- als auch ihr Tik-Tok-Account deaktiviert wurden, wurden auch die Sorgen der Fans größer.

„Ich möchte nicht, dass noch weiter gefragt wird“

In einem Statement äußert sich Mutter Anna zu den Gerüchten: „Ich weiß, ihr wollt wissen, was passiert ist, aber ich werde dazu erst einmal nichts sagen!“ Außerdem eine Entwarnung: „Vivi geht es gut, und das ist erst mal die Hauptsache.“ In einem weiteren Video bittet die gelernte Bankkauffrau ihre Community die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren und auf Spekulationen zu verzichten. „Ich möchte nicht, dass noch weiter gefragt wird. Für uns alle ist das sehr schwer.“