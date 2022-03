1 Der Influencer, Moderator und Autor Sami Slimani feiert seinen Geburtstag offenbar im kleinen Kreis (Archivbild). Foto: imago images/Future Image/Nicole Kubelka via www.imago-images.de

Der in Stuttgart aufgewachsene Influencer und Moderator Sami Slimani feiert seinen 32. Geburtstag. Auf Instagram zeigt er, wie er den Tag verbringt. Eine große Party soll es nicht geben.















Sami Slimani hat am Sonntag seinen 32. Geburtstag gefeiert. Auf Instagram zeigt er sich seinen 1,3 Millionen Followern mit Blumen und beim Fahrradfahren mit Freundinnen und Freunden in seiner Wahlheimat Dubai.

„Meinen Geburtstag verbringe ich sehr entspannt, ich gehe einfach nur Fahrradfahren mit Freunden. Ich habe das Gefühl, dass ich richtig angekommen bin im Leben“, erzählt er in einer Instagram-Story seinen Followern über den besonderen Tag. Er sei sehr dankbar für alles, eine große Feier brauche er außerdem nicht. Stattdessen wolle er mit Freunden essen gehen und etwas für sich selbst zu tun, wie der in Stuttgart aufgewachsene Influencer sagt.

Opulente Blumensträuße, Luftballons in Form der „32“ und eine Tasche von Louis Vuitton – so zeigt sich Slimani in einem Beitrag. Hunderte Glückwünsche und tausende Likes gibt es dafür von den Fans.

Ein Influencer, noch bevor es das Wort gab

Vor über zwölf Jahren veröffentlichte Slimani unter dem Pseudonym Herr Tutorial sein erstes Youtube-Video und testete vor laufender Kamera diverse Produkte. In seiner Insta-Bio schreibt er: „When I started in ´09 the word Influencer didn’t exist“ (auf Deutsch: Als ich ‚09 begann, da existierte das Wort Influencer noch nicht). Irgendwann kamen Instagram und diverse TV-Moderationen dazu. Im Jahr 2014 veröffentlichte er mit seinen Schwestern außerdem das Buch „Das Slimani-Prinzip“.

Heute gibt Slimani Motivationstipps und erklärt in seinem neusten Video etwa: „Das Leben ist für mich eine tägliche Entscheidung.“ Chancen müssten ergriffen und Situationen positiv gesehen werden, so Slimani.

In den vergangenen Jahren gab es viel Kritik

In den vergangenen Jahren hagelte es aber auch eine Menge Kritik. Die Landesanstalt für Rundfunk verdächtige ihn 2014 etwa, Schleichwerbung zu verbreiten. Außerdem wurde Slimani und anderen deutschen Influencern, die inzwischen in Dubai leben, von Satiriker Jan Böhmermann kritisiert. Der Vorwurf: Trotz Reichweite in Deutschland fließen keine Steuern. Außerdem wurde in einer Sendung kritisiert, dass Dubai in den Kanälen ausschließlich positiv dargestellt würde, weil es entsprechende Vereinbarungen mit dem Staat gebe.