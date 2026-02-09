"Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" bekommt einen neuen Moderator: In der zweiten Staffel beerbt Twenty4Tim Filip Pavlović. Für den Social-Media-Star ist es der erste Moderationsjob - dafür kennt er sich auf dem Dschungel-Terrain bestens aus.
Wenn am 9. Februar die zweite Staffel von "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" bei RTL+ startet, steht ein bekanntes Gesicht am Rand des Geschehens: Statt Filip Pavlović (31) wie in der Premieren-Staffel übernimmt jetzt Twenty4Tim (25) die Moderation der Sendung. Erfahrung als Show-Host kann der Social-Media-Star zwar nicht vorweisen - dafür aber jede Menge Dschungelerfahrung aus erster Hand.