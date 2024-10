Zac Ryan, ein amerikanischer Influencer mit über 192.000 Followern auf Instagram und mehr als 500.000 auf TikTok, ist bekannt für seine humorvollen Videos über kulturelle Unterschiede zwischen den USA und Deutschland. Seit vier Jahren lebt er in Stuttgart und hat sich schnell in der Stadt eingelebt. „Stuttgart ist toll, ich lebe total gerne hier“, sagt er in einem Interview mit unserer Zeitung, besonders begeistert von den vielen kleinen Dingen, die die Stadt lebenswert machen. Doch eines sorgt auch bei ihm immer wieder für Kopfschütteln: der Stuttgarter Hauptbahnhof und das umstrittene Großprojekt Stuttgart 21.

In seinem neuesten Reel, das am 13. Oktober unter dem Titel „American Takes The Train in Germany For The First Time! (Stuttgart 21 Edition)“ ("Ein Amerikaner fährt zum ersten Mal in Deutschland Zug (Stuttgart 21 Edition)") auf Instagram und TikTok veröffentlicht wurde, nimmt Zac die Zuschauer mit auf seine turbulente Reise durch den Stuttgarter Hauptbahnhof.

Im Video versucht er verzweifelt, sein Gleis rechtzeitig zu finden, während sein ICE in fünf Minuten abfahren soll. Mit einem großen Koffer und einer Karte des Bahnhofs rennt er Treppen hinauf, durch verwinkelte Gänge und an Ticketautomaten vorbei. Doch immer wieder landet er in Sackgassen, bis er schließlich in der großen Schalterhalle vor Absperrungen und Baugerüsten steht und sich frustriert fragt: „Ist das hier ein Labyrinth?“

"11 Milliarden Euro für diese Marathonstrecke?"

Nach einem weiteren Umweg erreicht Zac endlich den berühmt-berüchtigten und gefühlt endlos langen Durchgang zu den ICE-Gleisen und erhascht einen Blick auf die Baustelle von Stuttgart 21. Seine ungläubige Reaktion: „11 Milliarden Euro für diese Marathonstrecke?“. Schließlich erreicht er sein ICE-Gleis – nur, um dann festzustellen, dass sein Zug ausfällt.

Das Video traf bei vielen Zuschauern einen Nerv. Die Kommentarsektion füllte sich rasch mit ironischen Beiträgen wie „Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist nichts für Anfänger“, „Der Stuttgarter Fernwanderweg“ und „Wenn man sich im Stuttgarter Hauptbahnhof nicht auskennt, ist man aufgeschmissen. Völlig unübersichtlich.“

Immer wieder Witze über Stuttgart 21

Stuttgart 21 ist seit Jahren ein beliebtes Ziel für Hohn und Spott, nicht nur in den sozialen Medien. Immer wieder gibt es humorvolle Seitenhiebe auf das umstrittene Bauprojekt, das sich durch massive Verzögerungen und Kostenexplosionen auszeichnet. Im Reel von Zac Ryan ist etwa eine Werbeaufschrift eines Zahnpasta-Herstellers zu sehen, die ironischerweise verkündet: „Diese Reparatur liegt immer im Zeitplan“.

Obwohl Zac die vielen kleinen Dinge an Stuttgart schätzt und es liebt, dass man vieles zu Fuß erreichen kann, entgeht ihm der langwierige Bauprozess am Hauptbahnhof nicht. Sein neuestes Video zeigt einmal mehr, dass selbst eingefleischte Stuttgart-Fans manchmal an den Widrigkeiten des Hauptbahnhofs und Stuttgart 21 verzweifeln – aber eben mit einem Augenzwinkern.