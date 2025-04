Influencer-Pärchen im Familienglück: Ana und Tim Johnson: Sohn Maui ist ready für ein Geschwisterchen

Ana und Tim Johnson gehören zu Deutschlands erfolgreichsten Influencer-Paaren. Die 31-Jährige, die über 1,4 Millionen Follower auf Instagram hat, teilt täglich Einblicke aus ihrem Leben. Die beiden sind seit 2018 verheiratet, im Dezember 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt. Ein absolutes Wunschkind, Aufnahmen des kleinen Maui teilt das Paar aber mit sehr viel Bedacht in den sozialen Medien. Warum das so ist, erzählen sie beim Shooting für die Kinderschuhmarke Elefanten, für die sie als Kampagnengesichter vor der Kamera standen.

Die lange Reise zum Babyglück

"Wir haben so lange für unser Wunder gekämpft, nun wollen wir es auch beschützen, mit allem, was uns heilig ist." Fünf Jahre lang kämpfte das Paar mit einem unerfüllten Kinderwunsch und teilte seine Erfahrungen offen mit seinen Followern.

"Irgendwann waren wir an einem Punkt, wo es immer schwieriger wurde, die Rückschläge, die wir auf dem Weg hatten, auf Social Media zu überspielen", erzählt Tim. Darum haben sie sich dafür entschieden, es zu teilen. "Es war auch gut, um bei uns ein bisschen den Druck rauszunehmen", ergänzt Ana. "Wir wollten dieses Thema einfach enttabuisieren." Die Resonanz darauf sei "extrem positiv" gewesen. "Ich habe keine einzige blöde Nachricht bekommen", so die 31-Jährige.

"Ist das gerade wirklich passiert?"

Inzwischen hat Maui auch seine ersten Schritte gemacht. Ein Meilenstein, den das Paar in einem kurzen Clip auf Instagram festhielt. "Ich weiß noch, wie wir uns total entgeistert angeguckt haben und dachten 'Ist das gerade wirklich passiert?'", erinnert sich Ana zurück. Eine Woche später sei der Junge schon fast gelaufen, wie der stolze Papa berichtet. Von seinen eigenen ersten Schritten soll es sogar Aufnahmen geben. "Ich müsste die noch mal rauskramen, aber sie waren stabil, das kann ich sagen", lacht Tim. Seine Eltern hätten "sogar noch die Elefanten-Schuhe von damals".

Jeder Tag sei eine neue Herausforderung. "Es ist irgendwie schon gruselig, dass unser Kleiner jetzt schon 15 Monate alt ist, wo ist die Zeit hin? Gerade war er noch so ein kleiner Wurm und jetzt ist er schon ein laufender Junge mit seiner Latzhose und seinen Schühchen, der die Welt erkunden will. Es ist wirklich jeden Tag irgendwas Neues, was dazukommt", schwärmt die stolze Mutter.

"Maui ist ready für ein Geschwisterchen"

In diesem Jahr will die kleine Familie eine größere Reise nach Hawaii unternehmen. Die Inselgruppe hatte für das Paar auf ihrer Kinderwunschreise eine besondere Rolle. "Hawaii ist unser Soulplace. Ich glaube, jeder Mensch hat so einen Platz irgendwo auf der Erde, wo man sich ganz besonders wohlfühlt. Und bei uns ist das einfach auf Hawaii. Wir haben uns total in die Inselgruppe verliebt und fühlen uns dort unfassbar wohl. Dort blühen wir so richtig auf", schwärmt Ana über die Pazifikinseln, denen Söhnchen Maui auch seinen Namen zu verdanken hat. Das Paar war sich schnell einig, dass ihr Kind einen hawaiianischen Namen bekommen soll. "Man sagt ja auch, Hawaii ist die Insel der Regenbogen. Und Maui ist ein sogenanntes Regenbogenbaby", so Ana. "So nennt man Babys, die nach einer Fehlgeburt auf die Welt gekommen sind."

Weiteren Nachwuchs soll bald folgen. "Der kleine Maui ist ready für ein Geschwisterchen, würde ich mal sagen", findet Tim. Ihnen sei bewusst, dass der Weg auch dieses Mal nicht leicht für sie werden könnte. "Aber wir sind auf jeden Fall gewillt, den Weg noch mal auf uns aufzunehmen", so Ana.