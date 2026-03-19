Wer? Diese Frage dürften sich einige Serienfans stellen, wenn sie sehen, wer zum Cast eines neuen "Baywatch"-Reboots gehört. Das sind die teils noch recht unbekannten Darstellerinnen und Darsteller, die in Badeanzügen und -hosen den Strand entlang rennen werden.

Schon seit Jahren gab es immer wieder Spekulationen über ein mögliches "Baywatch"-Comeback. Mittlerweile steht nicht nur offiziell fest, dass "Die Rettungsschwimmer von Malibu" tatsächlich in einem neuen Reboot auf den Bildschirm zurückkehren, sondern auch, wer dafür die ikonischen roten Badeanzüge und -hosen tragen wird. Viele der Darstellerinnen und Darsteller sind bislang nicht sonderlich bekannt, zumindest nicht aus dem Schauspielfach. Das gehört aber zum Konzept.

Das Mega-Casting am Strand So fand erst vor wenigen Wochen, im Februar, ein offenes Casting an einem kalifornischen Strand statt, zu dem laut Medienberichten mehr als 2.000 Menschen erschienen sind. Sie alle hofften darauf, eine der begehrten Rollen als Rettungsschwimmerin oder -schwimmer zu ergattern. Diese Form des Castings sei eine bewusste Hommage an frühere Hollywood-Zeiten, erläuterte Brittainy Roberts, Senior Vice President für Talent & Casting bei Fox, "Page Six". Von einer Anspielung darauf, "wie es früher gemacht wurde", war die Rede. Man wolle Menschen vor Ort - und aus dem ganzen Land - eine Chance bieten.

Dahinter steckt offenbar der Gedanke, es in diesem Aspekt der berühmten Vorlage gleichzutun. "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" war für manche der Schauspieleinstieg, andere machte die Serie in den 1990ern zu Weltstars. David Hasselhoff (73) kannte man unter anderem schon aus "Knight Rider", Pamela Anderson (58) oder Carmen Electra (53) verhalf der TV-Badeanzug jedoch zu bis dato ungekanntem Ruhm. Der heutige Hollywoodstar Jason Momoa (46) machte mit "Baywatch" seine ersten Schauspielschritte im Fernsehen.

Quasi auf der Straße entdeckt zu werden, sei der Traum vieler, erläuterte Roberts. Aber nach was wurde gesucht? "Es ist fast nicht in Worte zu fassen", sagte sie. Gesucht wurden Menschen mit "etwas, das einen dazu bringt, dieser Person zuschauen zu wollen". Eine Art "Star-Qualität". Ob die Darstellerinnen und Darsteller diese wirklich mitbringen, zeigt sich irgendwann in der Saison 2026/2027. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, gerade haben erst die Dreharbeiten begonnen. Und das sind die vielleicht künftigen Stars, deren Rollen bereits öffentlich feststehen.

Stephen Amell als Hobie Buchannon

Der derzeit unter Serienfans wohl bekannteste Name aus dem Reboot ist der von Stephen Amell (44). Er spielt laut des Branchenportals "Deadline" Hobie Buchannon, den Sohn von Hasselhoffs damaligem Serien-Alter-Ego Mitch Buchannon. Hobie tritt demnach in der neuen Produktion in die Fußstapfen seines Vaters und ist mittlerweile Captain bei der Baywatch. Amell war schon in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen, etwa als Superheld Green Arrow in der Serie "Arrow".

Shay Mitchell als Trina

Auch Shay Mitchell (38) dürfte einigen Serienliebhabern bereits bekannt sein. Die kanadische Schauspielerin wird wohl vor allem mit der Figur Emily Fields aus "Pretty Little Liars" verbunden. Im "Baywatch"-Reboot soll sie einen Charakter namens Trina spielen - eine ehemalige Anwältin, die sich aus einer erstklassigen Kanzlei verabschiedet hat, um Vollzeit als Rettungsschwimmerin zu arbeiten.

David Chokachi als Cody Madison

Wie bei Jason Momoa begann David Chokachis (58) TV-Karriere einst bei "Baywatch". Er kehrt als Cody Madison zurück, der heute eine Strandbar mit dem Namen "The Shoreline" betreibt. Aber auch mit fortgeschrittenem Alter hat er die rote Badehose nicht abgelegt und kümmert sich ab und an um die Sicherheit der Badegäste.

Hassie Harrison als Nat

Die Schauspielerin Hassie Harrison (35) steht seit mehr als zehn Jahren vor den Kameras, den ganz großen internationalen Durchbruch hatte sie aber noch nicht. Bekannt sein könnte sie deutschen Zuschauerinnen und Zuschauern vor allem aus der Serie "Yellowstone", in der sie als Laramie auftrat. Daneben spielte sie unter anderem in "Tacoma FD" mit. Harrison verkörpert Nat, eine begabte Rettungsschwimmerin und gleichzeitig die beste Freundin Hobies.

Brooks Nader als Selene

Brooks Nader (29) hat sich bisher vor allem als Model und mit Auftritten in TV-Shows wie der US-Ausgabe von "Let's Dance" einen Namen gemacht. Als Selene ist auch sie in "Baywatch" ein Rettungsschwimmer-Captain. Selene ist offenbar aber häufig anderer Ansichten als Hobie, wenn es um die Art und Weise geht, wie Menschenleben gerettet werden. Wie sich die Rivalität der beiden in den kommenden Folgen genau äußert, ist noch unklar.

Jessica Belkin als Charlie Vale

In ihrer Schauspielkarriere hatte Jessica Belkin (23) schon einige Rollen, viele davon fielen bislang aber eher kleiner aus. Serienfans könnten sie etwa schon einmal in "The Orville" oder "American Horror Story" gesehen haben. In "Baywatch" spielt sie Charlie Vale, die Tochter von Hobie, die ebenso Rettungsschwimmerin werden möchte.

Olivia Dunne als Grace

Sportbegeisterte und Social-Media-User könnten Olivia Dunne (23), oder auch Livvy Dunne, kennen. Für die US-Turnerin und Influencerin ist es die erste professionelle Schauspielrolle. Alleine auf Instagram folgen ihr derzeit rund 5,2 Millionen Menschen. Sie wird die Grace verkörpern, die als enthusiastische Junior-Rettungsschwimmerin beschrieben wird.

Thaddeus LaGrone als Brad

Ebenso steht Thaddeus LaGrone am Anfang seiner Schauspielkarriere. Laut des Branchenmagazins "Variety" ist er ein Musiker und ehemaliger Football-Spieler. Demnach wird er neben "Baywatch" bald in einer NFL-Dramaserie und einem Sportfilm zu sehen sein. Er spielt Brad, einen ehemaligen Marine, der nach Venice Beach zurückgekehrt ist, um sich um seinen erkrankten Vater zu kümmern. Der Charakter soll stark, furchtlos und eine "Ein-Mann-Rettungsmaschine" sein.

Noah Beck als Luke

Noah Beck (24) ist bislang vorwiegend Social-Media-Star, auch wenn er schon mehrere kleinere Schauspielrollen hatte. Auf TikTok unterhält er aktuell rund 33,1 Millionen Followerinnen und Follower. Er wird zu Luke, der aus einer Familie von Feuerwehrlern stammt und als junger Rettungsschwimmer arbeitet. Dazu ist die Figur offenbar ein typischer Beach Boy, der surft und Herzen bricht.