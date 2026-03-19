Wer? Diese Frage dürften sich einige Serienfans stellen, wenn sie sehen, wer zum Cast eines neuen "Baywatch"-Reboots gehört. Das sind die teils noch recht unbekannten Darstellerinnen und Darsteller, die in Badeanzügen und -hosen den Strand entlang rennen werden.
Schon seit Jahren gab es immer wieder Spekulationen über ein mögliches "Baywatch"-Comeback. Mittlerweile steht nicht nur offiziell fest, dass "Die Rettungsschwimmer von Malibu" tatsächlich in einem neuen Reboot auf den Bildschirm zurückkehren, sondern auch, wer dafür die ikonischen roten Badeanzüge und -hosen tragen wird. Viele der Darstellerinnen und Darsteller sind bislang nicht sonderlich bekannt, zumindest nicht aus dem Schauspielfach. Das gehört aber zum Konzept.