Influencer Lisa & Lena Stuttgarter Zwillinge moderieren „The Dome“

Von Beate Grünewald 08. Oktober 2018 - 16:27 Uhr

Lisa und Lena werden Ende November auf der Bühne stehen. Die Stuttgarterinnen moderieren Teile der Musikshow „The Dome“ auf RTL II (Archivfoto). Foto: dpa

Die Musikshow „The Dome“ feiert ihr Comeback. Doch die eigentliche Überraschung ist das dazugehörige Moderations-Duo: die 16-jährigen Stuttgarterinnen Lisa und Lena werden auf der Bühne stehen.

Stuttgart/Oberhausen - Die Zwillinge Lisa und Lena aus Stuttgart werden die kommende Ausgabe der Musikshow „The Dome“ moderieren. Das teilte RTL II am Montag mit. The Dome fand das letzte Mal vor sechs Jahren statt und kommt nun laut RTL II mit neuem Show-Konzept wieder zurück auf die TV-Bildschirme. Das Musik-Event findet am 30. November in Oberhausen statt und wird auf RTL II ausgestrahlt.

Die 16-jährigen Zwillinge sind durch ihren Instagram-Auftritt bekannt geworden und zählen auf der Bilderplattform mittlerweile 13,8 Millionen Follower. Eines ihrer markantesten Markenzeichen – die Zahnspange – haben die blonden Mädchen mittlerweile abgelegt. Auf Youtube hat das Schwaben-Duo über 844.000 und auf Facebook knapp 205.000 Abonnenten. Die beiden zählen zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands und haben mittlerweile sogar ein eigenes Modelabel.

„Für uns geht ein ganz großer Traum in Erfüllung“

Lisa und Lena werden laut RTL II bei The Dome Teil eines „Moderationsteams“ sein, das durch die verschiedenen Teile der Show führen wird. Die Stuttgarterinnen sind überwältigt von der Chance: „Der absolute Wahnsinn! Für uns geht mit der Moderation von The Dome ein ganz großer Traum in Erfüllung.“

The Dome ging 1997 das erste Mal auf Sendung. Zu den bisher bestätigten Bands der Ausgabe 2018 gehören Alle Farben, Alvaro Soler, Die Lochis, Mike Singer, Namika, Rea Garvey und Revolverheld.

Die Show kann am 30. November per Livestream in den sozialen Netzwerken verfolgt werden.