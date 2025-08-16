Influencer Inscope21: Hunderte stehen Schlange für Sonderverkauf in Stuttgart

Der Influencer und Youtuber Inscope21 hat für den Samstagnachmittag zu einem Sonderverkauf nach Stuttgart eingeladen. Nun stehen Hunderte am Rotebühlplatz Schlange.
Ein angekündigter Sonderverkauf des Influencers und Youtubers Nicolas Lazaridis alias Inscope21 sorgt am Samstagnachmittag für einen größeren Menschenauflauf am Stuttgarter Rotebühlplatz. Dort stehen zum Teil seit dem Morgen Menschen Schlange, um Schnäppchen zu machen. Am Mittag war die Schlange auf mehrere Hundert Menschen angewachsen.