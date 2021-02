Influencer in Dubai

Steuerflucht, Gefälligkeiten und Deals mit einem Emirat, das es mit den Menschenrechten offensichtlich nicht so genau nimmt. Jan Böhmermann hat sich kürzlich die deutsche Influencer-Szene in Dubai vorgenommen. Was die dazu sagt, haben wir einen deutschen Influencer gefragt.

Stuttgart - L.A., Mailand, Paris: Dario Carlucci ist als Model und Influencer viel rumgekommen. Auch wenn er seinen Instagram-Account eher als Hobby betrachtet, hat er Freunde und Kollegen, die mittlerweile zu denen gehören, die in Dubai mit dem Netzwerk ihr Geld verdienen.

Diskussion wird geführt

„Es ist definitiv Thema und viele hat es auch getroffen“, sagt Dario Carlucci zu dem Beitrag von ZDF Magazin Royal. Er räumt ein, dass aus seiner Sicht einige Punkte moralisch diskussionswürdig wären. Die Debatte aber derart auf Influencer zu verengen, hält er für falsch.

Im Gespräch mit Videoredakteur Hannes Opel berichtet der 33-jährige, was aus seiner Sicht richtig und falsch läuft in den sozialen Netzwerken und was man verbessern könnte.