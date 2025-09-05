„Influencer Gottes“: Carlo Acutis wird erster katholischer Heiliger aus der Gen Y

Der 15-jährige Italiener Carlo Acutis, bekannt als „Cyberapostel“, wird am Sonntag von Papst Leo XIV. heiliggesprochen – als erster Vertreter der Millennial-Generation.
„Influencer Gottes“ wird erster katholischer Heiliger aus der Gen Y: Wegen seiner Hingabe, den katholischen Glauben online zu verbreiten, wird der auch „Cyberapostel“ genannte italienische Jugendliche Carlo Acutis als erster Vertreter der Millennial-Generation heilig gesprochen. Die Heiligsprechung des internetaffinen und tiefgläubigen im Alter von 15 Jahren an Leukämie verstorbenen Jugendlichen wird am Sonntag um 10.00 Uhr von Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz in Rom zelebriert.