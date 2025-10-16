Bei 14 Grad und Regen sind zwei Youtuber aus Murr mit ihrem Tandem gestartet. Das Ziel: Amsterdam. Ohne Geld und ohne Kleidung.
20 Kilometer vor ihrem Ziel gibt das Tandem endgültig auf. Besser gesagt, das Rad, das schon seit dem Vortag komisch eiert. Luft hilft nicht, also wird geschoben. Wie heißt es so schön: Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Notfalls auch bis nach Amsterdam. Und wenn sich Melvin Stahl und Philipp Stehle auf eines verlassen können, dann ist es ihr Ehrgeiz. „Broject Amsterdam“ endet sicher nicht mit einem platten Reifen kurz nach der Grenze zu Holland. „Zwei Tage früher und es hätte uns in unserer Reiseplanung deutlich zurückgeworfen“, sagt Philipp Stehle.