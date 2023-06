1 Julia M. vergleicht ihre Einkaufsliste mit dem Einkaufszettel. Die Adresse des Discounters haben wir aus Gründen der Anonymität unkenntlich gemacht. Foto: StZN/Viola Volland

Die Stuttgarter Alleinerziehende Julia M. ist hart von der hohen Inflation getroffen. Bisher hat ihr Verdienst knapp gereicht. Jetzt begleiten sie Geldsorgen in den Schlaf. Auch ihre Freundin Sabrina H., Mutter von zwei Kindern, hat Angst vor der Zukunft.









Julia M.* ist auf der Suche. In der einen Hand hat sie ihre Einkaufsliste, mit der anderen schiebt sie den Einkaufswagen durch den Discounter. Auf dem Zettel hat sie säuberlich notiert, was sie braucht und was in welchem Laden im Angebot ist. Dafür hat sie am Vortag Prospekte durchgeguckt. Ihr Wagen ist schon gut gefüllt. Doch wo ist nur der heruntergesetzte Eistee?