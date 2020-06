1 Der Coronatest bei einem Bewohner eines Flüchtlingsheims in Weinstadt war positiv. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

In einem Flüchtlingsheim in Weinstadt ist ein Bewohner am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er und sein Zimmernachbar seien umgehend isoliert worden, teilt der Landkreis mit.

Weinstadt - In einer Flüchtlingsunterkunft in Weinstadt ist ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Demnach habe das Ergebnis das Gesundheitsamt des Kreises am vergangenen Samstag erreicht. Daraufhin seien der Infizierte und sein Zimmernachbar unverzüglich in einem anderen, leer stehenden Gebäude in getrennten Zimmern unter Quarantäne gestellt worden. „Die genannten Personen waren bereits seit Bekanntwerden des Verdachtsfalls am Donnerstag innerhalb der Unterkunft vom Rest der Bewohner räumlich getrennt untergebracht“, so der Landkreis in einer Mitteilung.

Weitere Testergebnisse stehen noch aus

Enge Kontaktpersonen des Infizierten seien ermittelt und in Quarantäne geschickt worden. Alle übrigen Bewohner habe man gebeten, die Unterkunft möglichst nicht zu verlassen und streng auf Hygienemaßnahmen zu achten. Um herauszufinden, ob es bereits Ansteckungen gab, wurden am Sonntag Bewohner und Mitarbeiter getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus.

