Trauer um Schauspielerin Catherine O'Hara: Sie wollte als Mutter in Erinnerung bleiben

Sie war die Mutter in "Kevin - Allein zu Haus". Vor ihrem Tod erklärte Catherine O'Hara jedoch, dass sie sich wünscht, für eine ganz andere Rolle in Erinnerung zu bleiben - für die als Mama ihrer eigenen Kinder.