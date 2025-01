Inferno: Feuer in Los Angeles: Rufe nach Trump mehren sich

1 Feuer in Los Angeles: Rufe nach Trump werden lauter. Foto: Etienne Laurent/AP/dpa

Es brennt und brennt in Los Angeles. Und gleichzeitig muss die Stadt schon an den Wiederaufbau denken. Eine wichtige Rolle wird dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump zugesprochen.











Link kopiert



Los Angeles - Wegen der verheerenden Feuer in Los Angeles mehren sich Rufe nach einer Unterstützung durch Donald Trump. Kathryn Barger vom Verwaltungsbezirk Los Angeles lud den designierten US-Präsidenten ein, sich ein Bild von den immensen Schäden zu machen. Auf der Plattform X postete sie einen Brief an den Republikaner, der am 20. Januar die Amtsgeschäfte von Präsident Joe Biden übernimmt.