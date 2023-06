Schulleiterin und Eltern äußern Zweifel am Nutzen der Luftfilter

Schulen in Stuttgart

1 Der Eindruck täuscht: Der Schrank in der Vogelsangschule enthält keine Kaltgetränke. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Zu blockig, zu laut: An der Vogelsangschule im Stuttgarter Westen sehen Elternvertreter und die Schulleiterin den Einsatz der nagelneuen Luftfilter mit Skepsis. Dabei waren es die Stuttgarter Eltern, die auf dem flächendeckenden Ausbau bestanden hatten.









Stuttgart - Derzeit sind laut Schulverwaltungsamt rund die Hälfte der insgesamt 1200 beschafften Luftfiltergeräte bereits an die Schulen ausgeliefert. Auch an der Vogelsangschule im Stuttgarter Westen sind jetzt drei dieser Geräte. Doch die Vorführung vor Elternvertretern hat dort offenbar Entsetzen ausgelöst. Die seien „bei vollem Betrieb so laut, dass der Unterricht tatsächlich gestört werden könnte“, meint Constanze Klug, Elternvertreterin einer ersten Klasse.