Infektionskrankheit: Zustand von Berliner Ebola-Patient war lebensbedrohlich

Ein Arzt infiziert sich im Kongo mit Ebola. Charité-Ärzte und Pflegekräfte retteten vermutlich sein Leben. Was ein neues Medikament damit zu tun haben könnte und wie Christian Drosten ins Spiel kam.
Berlin - Der Zustand des mittlerweile genesenen Ebola-Patienten in der Berliner Charité war zwischenzeitlich lebensbedrohlich. Vor allem die Stunden zwischen dem Abflug des US-amerikanischen Arztes aus Uganda und der Ankunft in Deutschland seien kritisch gewesen, sagte Charité-Arzt Leif Erik Sander, der Direktor der Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin ist, bei einer Pressekonferenz. "Das sind Stunden, wo wir Sorge hatten, dass es sich so rasch verschlechtern könnte, dass er den Transport nicht mehr überlebt."