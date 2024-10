Infektionskrankheit: Kind in Berlin an seltener Diphtherie erkrankt

Kind in Berlin an seltener Diphtherie erkrankt

1 Die Impfung gegen Diphterie gehört zu den Standardempfehlungen der Stiko (Archivbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Impfung gegen Diphtherie gehört zu den Standardimpfungen für Kinder. Jedes Jahr gibt es in Deutschland nur noch wenige Fälle der Krankheit. Doch ein Kind aus Berlin ist nun erkrankt.











Potsdam/Berlin - Ein Schulkind in Berlin ist an der lebensgefährlichen, durch Impfungen vermeidbaren Infektionskrankheit Diphtherie erkrankt. Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit bestätigte unter Berufung auf das Gesundheitsamt Spandau einen Fall in einer Gemeinschaftseinrichtung. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet; demnach soll es sich um einen zehn Jahre alten Schüler einer Waldorfschule handeln.