Stuttgart - Erstmals seit dem 16. Dezember werden Schüler der Klassen eins bis sechs von kommenden Montag an wieder gemeinsam in ihren Klassenzimmern Unterricht haben. Für die Lehrer an Stuttgarter Grundschulen besteht zwar schon länger Maskenpflicht, die Grundschüler dürfen aber nach wie vor „oben ohne“ im Unterricht sitzen. Nicht nur in der Elternschaft zeigt man sich wegen der steigenden Zahl an Infektionen und Virusvarianten besorgt. Die Stadt Stuttgart empfiehlt deshalb jetzt auch für Grundschüler, im Unterricht Maske zu tragen – freiwillig. Dies sei bei gesunden Kindern gesundheitlich unbedenklich.