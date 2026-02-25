Mitten im Prozess von Marius Borg Høiby musste der norwegische König Harald in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 89-Jährige erkrankte im Urlaub auf Teneriffa.
Sorge um den norwegischen König Harald V. Nur wenige Tage nach seinem 89. Geburtstag ist der älteste herrschende Monarch Europas auf Teneriffa in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das gab der Palast in einer Mitteilung bekannt. "Seine Majestät der König wurde heute Abend in das Hospital Universitario Hospiten Sur auf Teneriffa eingeliefert. Der König wird wegen einer Infektion und Dehydrierung behandelt, sein Zustand ist Berichten zufolge gut", heißt es konkret in dem kurzen Statement.