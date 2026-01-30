IndyCar in US-Hauptstadt: Trump lässt Autorennen mitten in Washington veranstalten

Donald Trumps Umfragewerte sind im Keller, auch weil viele Amerikaner die Preise im Land zu hoch finden. Der Präsident veranstaltet unterdessen ein Sport-Spektakel in Washington, Eintritt kostenlos.
Washington - US-Präsident Donald Trump veranstaltet ein Autorennen mitten in der Hauptstadt Washington. Mit dem "Freedom 250 Grand Prix" der Rennserie Indycar im August solle der 250. Geburtstag der USA gefeiert werden, sagte Trump im Weißen Haus. Der Eintritt werde "für das amerikanische Volk kostenlos sein", sagte Verkehrsminister Sean Duffy.