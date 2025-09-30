Industrietag in Waiblingen: Wie der Bosch-Schock indirekt zum Thema wurde

Die Meldung vom Stellenabbau schockierte die Mitarbeiter im Bosch-Werk in Waiblingen. Unweit davon fand zeitgleich der erste Industrietag statt. Dabei wurde Bosch indirekt zum Thema.
Während des ersten Industrietages in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) erscheint die Schock-Meldung von Bosch. Ob die Referenten von Stihl und anderen Unternehmen im Bürgerzentrum die Meldung vom Arbeitsplätze-Abbau am etwa zwei Kilometer entfernten Standort mitbekommen haben, lässt sich nur vermuten. Angesprochen wird es am späten Nachmittag nicht direkt. Einige Gesprächsthemen lassen sich aber auf die Schließung des Bosch-Werks beziehen.