Industrieschau in Hannover: Merz und Lula gehen bei Messerundgang getrennte Wege

1 Eigentlich sollten die beiden Staatsoberhäupter den Kanzlerrundgang gemeinsam durchlaufen. Foto: Michael Matthey/dpa

Die beiden wollten eigentlich wie üblich gemeinsam über die Hannover Messe schlendern. Dann trennen sie sich aber doch recht schnell. Was war da los?











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Hannover - Der traditionelle Kanzler-Rundgang zum Auftakt der Hannover Messe ist anders als geplant verlaufen: Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva haben sich die größte Industriemesse der Welt zum größten Teil getrennt angeschaut. Bereits kurz nach dem Eröffnungsstatement am Stand des Partnerlandes Brasilien gingen beide ihre eigenen Wege. Während sich Lula weitere Stände brasilianischer Aussteller anschaute, zog der CDU-Chef ohne seinen Gast weiter und sah sich unter anderem humanoide Roboter an.