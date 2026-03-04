Industrieförderung: Die EU will mehr „Made in Europe“

Die Kommission in Brüssel schlägt vor, Elektroautos nur dann staatlich zu fördern, wenn die meisten Bauteile aus der EU stammen.
Die Reaktionen aus der deutschen Wirtschaft sind ernüchternd. „Der IAA wird in seiner jetzigen Form nicht dazu beitragen können, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie am Standort Deutschland und Europa maßgeblich zu stärken“, lautet das vernichtende Urteil von Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), über die Pläne der EU-Kommission, die europäische Industrie wieder auf die wirtschaftliche Erfolgsspur zu bringen.